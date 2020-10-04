Полиция расследует нарушение карантинных норм на концерте Оли Поляковой в Харькове

Полиция расследует нарушения карантина в Новобаварском районе Харькова, где несмотря на ограничения "оранжевой зоны" 3 октября провели концерт ко Дню учителя, на котором выступала певица Оля Полякова, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Несмотря на действующий карантин, на стадионе на Профсоюзном бульваре в Харькове состоялся концерт, который посетили около 2000 человек.

"Следователями Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области в воскресенье вечером.