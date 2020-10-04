Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

Полицейского, который совершил смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил Клименко.

Смертельное ДТП с участием работника полиции произошла в Броварах Киевской области. Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50 в воскресенье.

"По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу", - отметили в полиции.