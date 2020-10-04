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15:37 04.10.2020

Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

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Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что зимой текущего года ситуация с распространением пандемии коронавируса может осложниться, но она серьезно улучшится весной следующего года.

"Должен сказать со всей откровенностью, что путь распространения вируса будет продолжать быть ухабистым до Рождества, и это может продолжиться и после него", - сказал Джонсон в интервью телевидению Би-би-си.

Он, тем не менее, отметил: "Если же вы поговорите с учеными, они все практически единодушны в том, что к весне все будет радикально по-другому, и мы будем в другом мире, это нормальный цикл такой пандемии, как эта".

По информации американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в Великобритании число инфицированных коронавирусом выросло с начала пандемии до 482 тыс. 654 при 42 тыс. 407 летальных исходах вызванных вирусом заболеваний. За субботу в стране было выявлено рекордное за все время число случаев заражения за сутки - 12 тыс. 872 против 6 тыс. 968 в пятницу.

Теги: #коронавирус #джонсон
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