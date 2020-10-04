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07:50 04.10.2020

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четырежды открывали огонь по украинским позициям используя гранатометы и стрелковое оружие, с начала текущих суток зафиксирована одна провокация у Марьинки, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в воскресенье.

В частности, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Также зафиксировано два случая применения стрелкового оружия вблизи Водяного.

Кроме того, в штабе отметили, что продолжаются работы по преодолению огненной стихии и ее последствий. В частности военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От ВСУ к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами враг провоцировал наших военных вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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