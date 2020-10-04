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00:09 04.10.2020

Ермак: мы давно знакомы с Тищенко, но я его не лоббирую и не продвигаю

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Ермак: мы давно знакомы с Тищенко, но я его не лоббирую и не продвигаю

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что давно знаком с народным депутатом, заместителем главы фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, но не лоббирует и никуда его не продвигает.

      "Мы с Николаем давно знакомы. Я крестил его первого сына. Но вы знаете, у меня есть принцип в жизни. И когда я начал работать на государственной службе, сначала помощником президента, а потом главой Офиса, у меня есть четкий принцип, правило, когда интересы государства, интересы общества становятся на первом месте. И это касается не только друзей, это касается и семьи, и т.д.", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

      Ермак отметил, что когда узнал о намерении Тищенко баллотироваться, то для него было принципиально, чтобы он не шел по партийным спискам, а победил в борьбе. "Что он, собственно говоря, и сделал, у него был непростой участок, одним из его основных конкурентов был Александр Третьяков, он (Тищенко – ИФ) там победил", - напомнил он.

      По словам главы ОП, когда Тищенко стал депутатом, то он пожелал, чтобы у того все получилось, но не будет ни поддерживать, ни лоббировать его.

      "И поэтому, если вы когда-нибудь спросите его (Тищенко – ИФ), то он вам честно ответит, что большего критика, человека, который обращает внимание на каждую деталь его выступлений, наверное, не существует. Поэтому всё, что говорится о каком-то лоббизме, помощи, не соответствует действительности. Николай об этом знает. Как и знают все остальные люди", - подчеркнул Ермак.

      "И у меня есть правило, что если кто-то к кому-то приходит и говорит, что я вот там и всё…, то вы можете снять трубку телефона, и я скажу неприятные слова этому человеку, или вы можете сказать ему сами. Поэтому мне кажется, что эта ситуация искусственно разжигается. Но Николай взрослый человек, это непростая работа, он в центре внимания, должен понимать, что думает и говорит, как поступает. К нему, конечно, повышенное внимание, но он взрослый человек. А я могу сказать, что буду только рад, если он будет успешным депутатом, пользоваться уважением в обществе", - добавил он.

Теги: #тищенко #ермак
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