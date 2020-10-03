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23:17 03.10.2020

Ермак: с Козаком у меня нормальные рабочие, но непростые отношения, я отстаиваю интересы Украины

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Ермак: с Козаком у меня нормальные рабочие, но непростые отношения, я отстаиваю интересы Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, с которым они встречаются в рамках работы советников глав государств Нормандской четверки, у него нормальные рабочие отношения, которые при этом непростые, потому что глава ОП подчеркнул, что отстаивает интересы Украины.

      "Вы знаете, она (коммуникация с Козаком – ИФ) сохраняется, она не меняется. Мы встречаемся в рамках Нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

      Ермак указал, что те же решения о несколько обменах удерживаемыми лицами с ОРДЛО были окончательно приняты только после разговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но рабочие моменты руководитель ОП согласовывал с Козаком.

      "Я человек дела, я могу сказать, что есть результат этой работы, и есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы. Я готов сегодня вести разговоры со всеми, чтобы принести на нашу землю мир. Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе – это господин Грызлов, и в Нормандском формате – господин Козак", - отметил он.

Теги: #козак #ткг #ермак
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