Ермак: на должность спикера украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе нужен спикер, и на эту позицию рассматривается несколько кандидатур.

"Я хотел бы, чтобы это было. Это очень важно. Ведь сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Что греха таить, да, мы чуть-чуть опаздываем. И, безусловно, сегодня все люди, которые участвуют в работе ТКГ, а это многочасовые конференции, и очень важно, ведь нам противостоит достаточно серьезная информационная машина. А для общества очень важно всё, что там происходит, и оно должно оперативно, из первоисточников узнавать, что происходило", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

По словам Ермака, на позицию пресс-секретаря украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур.