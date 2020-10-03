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13:24 03.10.2020

В Черниговской области разоблачили схему организации подкупа избирателей по округу №208 - полиция

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В г.Бахмач правоохранители разоблачили схему организации подкупа избирателей в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по округу №208, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Вчера вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, что свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208", - говорится в сообщении.

Так, в результате проведенного в автомобиле обыска полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к правонарушению: из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тыс. грн.

"По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст.160 (подкуп избирателей) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Также сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208: самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ ОЛЕКСІЯ ОСКЕРА" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Чорного; кандидата от политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака, а также Анатолия Григорьевича  Гунько, выдвинутого политической партией "Слуга народа" и Анатолия Николаевича Гунько, самовыдвиженца.

 

Теги: #черниговская_область #верховный_совет #выборы
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