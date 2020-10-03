Honda покинет "Формулу-1" после сезона 2021г, чтобы сфокусироваться на разработке новых технологий

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. принял решение завершить участие в чемпионате мира "Формулы-1" в конце сезона 2021 года, заявив о намерении сфокусироваться на разработке новых технологий.

"Автомобильная отрасль проходит масштабную трансформацию, которая бывает раз в сто лет, и Honda будет стремиться к достижению цели нейтрального уровня выбросов к 2050 году", - говорится в пресс-релизе компании.

В связи с этим, Honda намерена направить корпоративные ресурсы на исследования и разработки в области будущих силовых установок и энергетических технологий, в том числе, технологий для автомобилей на топливных элементах и электромобилей.

Honda задействована в "Формуле-1" уже более 50 лет. В настоящее время компания поставляет двигатели для автомобилей команд "Формулы-1" Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri. Она отказалась от участия в чемпионате в период глобального финансового кризиса, однако вернулась в него в 2015 году.

Как и другие автопроизводители по всему миру Honda серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку была вынуждена приостановить на некоторое время работу производственных предприятий и салонов, пишет агентство Bloomberg. Компания зафиксировала убыток в минувшем квартале, а ее прогнозы на текущий финансовый год оказались хуже прогнозов экспертов.

Президент Honda Такахиро Хатиго заявил, что компания начала обдумывать возможность прекращения участия в "Формуле-1" после переноса чемпионата в 2020 году из-за COVID-19. Финальное решение было принято в конце сентября, сообщил он.