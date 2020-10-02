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22:59 02.10.2020

ЦИК рекомендует теркомиссиям использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

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ЦИК рекомендует теркомиссиям использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рекомендует территориальным комиссиям использовать электронную систему "Электронный кабинет" (ЭК) в подготовке и проведению выборов 25 октября .

"ЭК может быть применен территориальными избирательными комиссиями при осуществлении ими отдельных избирательных процедур, что будет способствовать совершенствованию и упрощению их работы. Предложенный для использования ТИК "электронный кабинет" имеет вспомогательный характер, направленный на обеспечение реализации комиссиями своих полномочий. Информация, будет размещаться в этой системе, является предварительным и не имеет юридических последствий. Поэтому использование ЭК ТИК не освобождает территориальную избирательную комиссию от необходимости осуществления предусмотренных Избирательным кодексом процедур и действий", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, этот "электронный кабинет" представляет собой онлайн-ресурс, систему для внесения и обработки информации территориальной избирательной комиссией, доступ к которой обеспечивается через сеть "Интернет".

"Эта система позволяет фиксировать сведения об избирательных округах, зарегистрированных кандидатах, проверять и объединять сведения протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, а также создавать сообщения о ходе избирательного процесса по установленным ЦИК формам", - добавили в ЦИК.

Также в пресс-службе добавили, что электронная система для автоматизации процессов, происходящих во время подготовки и проведения местных выборов на уровне территориальной избирательной комиссии, "Электронный кабинет ТИК" разработана в рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине". Комиссия реализует совместно с координатором проектов ОБСЕ в Украине за счет средств международной технической помощи.

Теги: #теркомиссии #электронный_кабинет #украина #цик
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