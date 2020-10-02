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21:40 02.10.2020

СНБО через полгода планирует поставить на учет пользователей соцсети "ВКонтакте"

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СНБО через полгода планирует поставить на учет пользователей соцсети "ВКонтакте"

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что может поставить на учет пользователей российской соцсети "ВКонтакте" уже через полгода, мера должна быть реализована в рамках стратегии кибербезопасности и информационной безопасности страны, передает "Суспильне".

"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания" системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агресора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в сообщении ведомства.

В СНБО также отметили, что доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".

"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространения соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации", - сказано в сообщении.

Теги: #снбо #учет #украина #соцсети
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