ЕС утвердил санкции против Беларуси

Совет ЕС утвердил в пятницу по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов.

В приложении к опубликованному в "Официальном журнале" Евросоюза постановлению Совета ЕС числятся, в частности, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балабу.

В санкционный список попали также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов, секретарь комиссии Елена Дмухайло и член комиссии Лидия Ермошина.

Данные санкции вступают в силу с момента публикации постановления в "Официальном журнале" ЕС.

Накануне главы государств и правительств стран ЕС согласовали на саммите Евросоюза в Брюсселе единую позицию по введению санкций в отношении белорусских чиновников и силовиков. Вопрос о санкциях по Беларуси был поднят еще в августе, но его до заседания Европейского совета 1 октября не удавалось решить, так как ограничительные меры против третьих стран вводятся только единогласным голосованием государств-членов союза, тогда как Кипр выдвигал условием своего согласия дополнительные санкции против Турции за буровые работы в его исключительной экономической зоне.

В пятницу утром состоялась письменная процедура принятия постановления Совета ЕС, все 27 стран союза дали свое согласие.

Данные ограничительные меры вводят запрет на въезд в Евросоюз и предусматривают замораживание банковских активов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с принятием Советом ЕС дополнительных ограничительных мер Евросоюза в отношении Беларуси заявил о возможности дальнейших санкций, если ситуация в стране не улучшится.

"ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий в Беларуси. Список лиц, подвергнутых санкциям, будет постоянно пересматриваться, и ЕС готов ввести дополнительные ограничительные меры, если ситуация не улучшится", - говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении высокого представителя Евросоюза по иностранным делам.

"Мы надеемся, что эти санкции побудят руководство Беларуси воздержаться от дальнейшего насилия, освободить всех незаконно задержанных, включая политических заключенных, начать тщательное расследование всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений и вступить в подлинный и всесторонний диалог с оппозицией в перспективе поиска мирного выхода из нынешнего кризиса", - отметил Боррель.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Вскоре после этой церемонии ряд стран заявили о непризнании его законным президентом Беларуси.