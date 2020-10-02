Начата процедура выдачи тел погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве – ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщают о начале выдачи тел погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", - сообщается на странице ГБР в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.