В Конгрессе США представили билль о защите демократии Беларуси и освобождении Виталия Шклярова

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представил законопроект "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Это, по словам представителей комитета, является ответом на происходящее в стране, репрессии и "режим Лукашенко".

"Закон обеспечит продвижение демократии, прав человека и верховенства закона в Беларуси, а также поддержит устремления белорусского народа сохранить независимость и суверенитет своей страны перед лицом угрозы, исходящей от России Владимира Путина", - говорится в заявлении членов комитета.

Сенаторы подчеркнули, что этот билль "посылает недвусмысленный сигнал" белорусским властям о том, что "Соединенные Штаты никогда не примут нелегитимную власть Лукашенко и не допустят, чтобы суверенитет Беларуси был передан в руки России против воли белорусского народа".

В основных пунктах документа говорится, что США:

- отвергают "сфальсифицированные итоги президентских выборов в Беларуси", отказываются признать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны и призывают провести новые выборы в соответствии с нормами ОБСЕ;

- требуют немедленного освобождения политического заключенного Виталия Шклярова и лидера оппозиции Марию Колесникову;

- требуют от госсекретаря США Майка Помпео представить в Конгресс, при содействии директора национальной разведки США, два доклада: относительно действий России по подрыву суверенитета и независимости Беларуси и относительно денежных и прочих активов, имеющихся во владении Александра Лукашенко;

- усиливают существующий режим санкций в отношении Беларуси.

В Комитет по иностранным делам, которые представил данный законопроект, входят представители обеих партий - республиканцы и демократы.

В то же время Минский суд арестовал на 8 суток минчанина Андрея Воротника, который 30 сентября вышел на одиночный пикет в поддержку политзаключенного Виталия Шклярова. Об этом рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"Андрей вышел с плакатом в поддержку Виталия Шклярова 30 сентября к СИЗО на улице Володарского. Во второй половине дня его забрали в участок. Там составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 1 октября судья назначила наказание в виде восьми суток ареста. Андрей на суде подтвердил, что вышел на пикет для публичной поддержки Виталия Шклярова", - отметил Гашинский.

Напомним, на днях минский суд продлил еще на два месяца срок ареста известному белорусскому политзаключенному, политологу Виталию Шклярову. Власти Беларуси задержали его 29 июля. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. СМИ называют Шклярова одним из самых опасных политических деятелей для режима Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он является гражданином США и Беларуси.

Официальные представители США неоднократно выступали с требованием освободить Виталия Шклярова. Так, заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить всех задержанных протестующих и, в частности, сказал: "Виталий Шкляров должен быть освобожден". Госсекретарь Майк Помпео упомянул Виталия в заявлении от 8 сентября, в котором осуждается похищение лидеров белорусской оппозиции. Жена политзаключенного, сотрудник Госдепа Хезер Шклярова также заявляла о том, что ее муж в СИЗО Минска подвергается пыткам. Кроме того, Совет национальной безопасности Штатов официально высказался о необходимости немедленного освобождения политзаключенного.