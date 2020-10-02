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14:32 02.10.2020

Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

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Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел COVID-19, на время самоизоляции его обязанности будет выполнять Сергей Перелома.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняния не упущу, ни реального, ни делового. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся, положительный результат получил час назад и предупредил всех, с кем контактировал.

Теги: #нафтогаз #коронавирус #коболев
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