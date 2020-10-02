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13:23 02.10.2020

Помпео сдал анализ на COVID-19, результат отрицательный

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Помпео сдал анализ на COVID-19, результат отрицательный

Находящийся в европейском турне госсекретарь Майк Помпео сдал анализ на коронавирус COVID-19, результаты оказались отрицательными, сообщает агентство Associated Press.

"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга получили отрицательный результат анализов на коронавирус. Их проверили в самолете за 20 минут до приземления в Дубровнике, в Хорватии, в пятницу", - передает агентство.

Этот тест был проведен после того, как стало известно о том, что коронавирусом заразился президент США Дональд Трамп, часто контактирующий с Помпео.

Он отметил, что уже в четвертый раз за две недели сдал тест. Также Помпео сказал, что в последний раз видел президента США лично 15 сентября, когда в Белом доме подписывали соглашение о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Также он написал, что "возносит молитвы за президента и первую леди". "Мы надеемся, что они скоро поправятся", - сказал Помпео.

Ранее в пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп, его супруга Мелания и помощница Хоуп Хикс заразились COVID-19.

Теги: #помпео #коронавирус
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