США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня – Помпео

США призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию и выступают против вмешательства в ситуацию третьих сторон, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью FoxNews.

"Мы выступаем против того, чтобы этот конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что посторонние должны держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны отступили", - сказал Помпео.

"Мы поговорили с руководством каждой из двух стран и попросили их сделать именно это. Мы надеемся, что в ближайшие дни они увидят, что насилие не решит существующие этнические и политические конфликты (...), а участие третьих сторон - других государств только усугубит проблему", - отметил госсекретарь.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.