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01:02 02.10.2020

Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

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Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

АРМЕНИЯ-ПРЕМЬЕР-США-СОВЕТНИК

 

Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

 

Ереван. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановку в зоне карабахского конфликта и на Южном Кавказе обсудил по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян с советником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщает пресс-служба правительства, О'Брайен заявил о "глубокой обеспокоенности" американской стороны в связи с ситуацией на Южном Кавказе.

"Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем установлении перемирия и стабильности и готовность быть полезными Армении и региону. Он отметил, что конфликт не имеет военного решения, подтвердив позицию президентов США, России и Франции, выраженную в принятом 1 октября совместном заявлении", - отметили в армянском правительстве.

Со своей стороны премьер Армении заявил о факте вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Турцией наемников и террористов из Сирии.

"Пашинян заявил о необходимости изгнания из региона наемников и террористов, без чего невозможно установление перемирия", - отметили в правительстве Армении.

 

Теги: #сша #советник #армения #премьер
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