Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта
АРМЕНИЯ-ПРЕМЬЕР-США-СОВЕТНИК
Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта
Ереван. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановку в зоне карабахского конфликта и на Южном Кавказе обсудил по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян с советником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном.
Как сообщает пресс-служба правительства, О'Брайен заявил о "глубокой обеспокоенности" американской стороны в связи с ситуацией на Южном Кавказе.
"Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем установлении перемирия и стабильности и готовность быть полезными Армении и региону. Он отметил, что конфликт не имеет военного решения, подтвердив позицию президентов США, России и Франции, выраженную в принятом 1 октября совместном заявлении", - отметили в армянском правительстве.
Со своей стороны премьер Армении заявил о факте вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Турцией наемников и террористов из Сирии.
"Пашинян заявил о необходимости изгнания из региона наемников и террористов, без чего невозможно установление перемирия", - отметили в правительстве Армении.