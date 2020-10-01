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23:56 01.10.2020

Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

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Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани, в котором обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Собеседники отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за активное участие канадских военнослужащих в операции "Unifier" и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности нашего государства во взаимодействии с Вооруженными силами Украины. Франсуа-Филипп Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные $ 4,3 на поддержку сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в четверг вечером.

Дмитрий Кулеба сообщил о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

"Стороны уделили внимание углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима. Собеседники обсудили дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО", - отметили в МИД.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Исламской Республикой Иран о компенсациях за сбивание самолета рейса PS752.

Теги: #сотрудничество #украина #канада #мид
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