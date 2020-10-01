События

20:14 01.10.2020

НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

1 мин читать
НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в результате работы межведомственной рабочей группы по предотвращению злоупотребления на рынках капитала и борьбы с отмыванием доходов, полученным преступным путем, запретила торговлю ценными бумагами двух эмитентов, оборот с которыми с начала 2020 года превысил 2,8 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте НКЦБФР в четверг, речь идет о закрытых недиверсифицированных венчурных паевых инвестфондах (ЗНВПИФ) "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии" под управлением ООО КУА "Прудент" (Киев).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечного бенефициарного собственника ООО КУА "Прудент" установить невозможно. Размер уставного капитала финкомпании – 11,26 млн грн.

"Выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

По ее данным, речь идет о схеме легализации доходов, полученных преступных путем.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам, указали в СБУ.

Еще по теме

Теги: #схема #нкцбфр #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 01.10.2020
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

17:06 01.10.2020
СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

13:08 01.10.2020
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину два пистолета-пулемета, спрятанных в детских игрушках - СБУ

Гражданин РФ пытался ввезти в Украину два пистолета-пулемета, спрятанных в детских игрушках - СБУ

19:11 30.09.2020
"МГБ ЛНР" пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА - СБУ

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА - СБУ

14:19 30.09.2020
СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

22:07 29.09.2020
"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

20:17 28.09.2020
CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

17:24 28.09.2020
CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

10:28 26.09.2020
Командир экипажа доложил об отказе левого двигателя Ан-26, запросил посадку и через 5 минут произошла авиакатастрофа

Командир экипажа доложил об отказе левого двигателя Ан-26, запросил посадку и через 5 минут произошла авиакатастрофа

11:36 25.09.2020
Во Львовской области СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны

Во Львовской области СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

ПРООН и Канада передали четыре мобильных центра для расширения сети публичных услуг на востоке Украины

Суд оставил под стражей девятерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Google заплатит изданиям $1 млрд в виде лицензионных платежей за новости

С полудня на Донбассе обстрелов не было, потерь нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА