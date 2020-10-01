НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в результате работы межведомственной рабочей группы по предотвращению злоупотребления на рынках капитала и борьбы с отмыванием доходов, полученным преступным путем, запретила торговлю ценными бумагами двух эмитентов, оборот с которыми с начала 2020 года превысил 2,8 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте НКЦБФР в четверг, речь идет о закрытых недиверсифицированных венчурных паевых инвестфондах (ЗНВПИФ) "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии" под управлением ООО КУА "Прудент" (Киев).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечного бенефициарного собственника ООО КУА "Прудент" установить невозможно. Размер уставного капитала финкомпании – 11,26 млн грн.

"Выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

По ее данным, речь идет о схеме легализации доходов, полученных преступных путем.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам, указали в СБУ.

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