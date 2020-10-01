Появление вакцины от COVID-19 не сможет быстро вернуть мир к нормальной жизни - эксперты

Вакцина против коронавируса COVID-19, пусть и эффективная, не вернет жизнь людей в норму к весне 2021 года, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на доклад экспертов Королевского научного общества.

"Даже когда вакцина станет доступной, это не означает, что за месяц все пройдут вакцинацию, мы говорим о шести месяцах, девяти месяцах, годе", - цитирует Би-би-си слова профессора Нилэя Шаха из Имперского колледжа Лондона.

"Речь не идет о том, что жизнь вдруг вернется в норму в марте", - подчеркнул Шах.

По его оценкам, проведение вакцинации от коронавируса будет проходить в темпе - в 10 раз быстрее, чем иммунизация от гриппа. Выполнение этой задачи требует постоянной работы до 30 тыс. подготовленного персонала.

"Меня беспокоит, думают ли в достаточной мере обо всей этой системе в целом?" - сказал эксперт.

Доктор Фиона Калли из Имперского колледжа в свою очередь отметила, что вакцины против коронавируса дают надежду, однако в их разработке может быть и немало провалов.

"Вакцина вселяет чувство большой надежды на потенциальное окончание пандемии, но мы знаем, что история разработки вакцин полна ошибок", - сказала Калли.

Эксперты подчеркнули, что в вопросе о том, когда и что именно дадут вакцины, нужно проявлять "реализм".

По их словам, вероятно, нужно "постепенно ослаблять" введенные для борьбы с COVID-19 ограничения - ведь может понадобиться около года для вывода вакцины на рынок.

Би-би-си напоминает, что по всему миру на данный момент разрабатывают более 200 вакцин от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ряд других вакцин на данный момент находятся на последнем этапе клинических испытаний.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года.