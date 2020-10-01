Аваков рассчитывает, что итальянский суд приобщит к делу нацгвардейца Маркива доказательства, собранные украинским следствием

В Милане (Италия) в четверг начнется заседание по апелляции по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, и украинская сторона рассчитывает, что итальянский суд учтет доказательства, собранные украинскими следователями, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы очень рассчитываем, что доказательства по уголовному делу, которое ведет Украина по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут приобщены итальянским судом к делу. Решение суда первой инстанции - абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще и из миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", - сказал Аваков, который будет участвовать в заседании суда, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов.

"Все доказательства я обнародовал в Украине на брифинге и надеемся, что их примут во внимание здесь, в Милане, во время апелляции. И наш нацгвардец окажется на свободе", - отметил министр внутренних дел.

Аваков также рассказал, что Маркив чувствует себя бодро и готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность.

Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли, сообщил замглавы МВД Геращенко.

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании 1 октября.