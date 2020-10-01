События

13:58 01.10.2020

Аваков рассчитывает, что итальянский суд приобщит к делу нацгвардейца Маркива доказательства, собранные украинским следствием

2 мин читать
Аваков рассчитывает, что итальянский суд приобщит к делу нацгвардейца Маркива доказательства, собранные украинским следствием

 В Милане (Италия) в четверг начнется заседание по апелляции по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, и украинская сторона рассчитывает, что итальянский суд учтет доказательства, собранные украинскими следователями, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы очень рассчитываем, что доказательства по уголовному делу, которое ведет Украина по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут приобщены итальянским судом к делу. Решение суда первой инстанции - абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще и из миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", - сказал Аваков, который будет участвовать в заседании суда, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов.

"Все доказательства я обнародовал в Украине на брифинге и надеемся, что их примут во внимание здесь, в Милане, во время апелляции. И наш нацгвардец окажется на свободе", - отметил министр внутренних дел.

Аваков также рассказал, что Маркив чувствует себя бодро и готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность.

Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли, сообщил замглавы МВД Геращенко.

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании 1 октября.

Теги: #италия #маркив #суд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 01.10.2020
Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

Аваков: Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет

04:25 01.10.2020
Злоумышленники, которые похитили жителя Харьковщины и требовали за него выкуп, предстанут перед судом

Злоумышленники, которые похитили жителя Харьковщины и требовали за него выкуп, предстанут перед судом

19:47 30.09.2020
Суд США велел Сноудену отказаться от $5 млн за мемуары и выступления

Суд США велел Сноудену отказаться от $5 млн за мемуары и выступления

18:55 30.09.2020
Аваков и Геращенко отправились в Милан для поддержки нацгвардейца Маркива

Аваков и Геращенко отправились в Милан для поддержки нацгвардейца Маркива

17:40 30.09.2020
На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

14:52 30.09.2020
Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине

Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине

13:24 30.09.2020
Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

20:19 29.09.2020
Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к делу ряда новых материалов, решение суда станет известно 1 октября - Геращенко

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к делу ряда новых материалов, решение суда станет известно 1 октября - Геращенко

16:13 29.09.2020
Патриарх Филарет обратился к Папе Римскому в поддержку нацгвардейца Маркива

Патриарх Филарет обратился к Папе Римскому в поддержку нацгвардейца Маркива

09:51 29.09.2020
Украина ожидает только оправдательного приговора по делу Маркива

Украина ожидает только оправдательного приговора по делу Маркива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

До девяти выросло количество погибших в результате пожаров на Луганщине – Яровой

До восьми выросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области– ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря Эль-Холл

На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, сообщают в полиции

МАУ переносит возобновлении рейсов Киев-Баку до конца октября из-за карантина

Дания разрешила эксплуатацию Nord Stream 2 на своем континентальном шельфе

МАУ отменяет очередной рейс в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

Азербайджан опроверг потерю военного вертолета в Карабахе

Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

В Украине создадут «черный» список аграриев, которые отказываются выполнять форвардные контракты

Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА