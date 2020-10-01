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13:45 01.10.2020

Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

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Пожар распространился на КПВВ "Станица Луганская", горят элементы инфраструктуры – Госпогранслужба

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", который временно закрыт, горят элементы инфраструктуры, ситуация осложнена из-за сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

В свою очередь Станично-Луганская районная государственная администрация отмечает, что пламя с КПВВ "Станица Луганская" перекинулось на улицы Донецкая и Ломоносова вдоль КПВВ.

Так, на самом КПВВ горят деревянные навесы (горит на кривой). "Привлечены подразделения ГСЧС и техника для подвоза воды с КП "Теплосервис"., - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, из-за пожара и угрозу детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно приостановлен. Гражданские лица были немедленно отведены на безопасное расстояние.

 

Теги: #госпогранслужба #кпвв #луганская_область #пожар
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