До восьми выросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области– ГСЧС

По состоянию на 11.30 четверга в результате пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области погибли восемь человек, 10 госпитализированы, сообщают в Госслужбе Украины по ЧС.

"В результате пожаров погибло восемь человек и госпитализированы 10 … Эвакуированы 120 человек, в том числе из сел Муратово - 35 человек (размещены в школе и больнице пгт Новойдар), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в Северодонецке)", - говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших в результате пожаров в области.

В Службе также проинформировали, что по имеющимся оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

"Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора) ликвидированы", - говорится в информации.

В ГСЧС добавляют, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. га", - говорится в информации.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 чел. и 209 ед. техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

По состоянию на 10.00 четверга, 1 октября, ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.