Три человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще три госпитализированы, открыты уголовные дела – Венедиктова

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства, сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"По фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Только руководитель Луганской областной прокуратуры в который раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

Венедиктова подчеркнула, что уже начаты уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

По словам генпрокурора, в ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.

"Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек", – написала она.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины.