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00:33 01.10.2020

В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

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В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

Необходимо разместить американские войска в Восточной Европе для сдерживания России и защиты партнерских отношений со странами региона, заявил в среду председатель комитета по вооруженным силам сената США Адам Смит.

"Россия становится более, а не менее агрессивной... Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли. Я думаю, необходимость иметь там силы сдерживания особо важна", - сказал Смит на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе.

По его словам, существует обеспокоенность в связи с тем, что "российская агрессия" оказывает влияние на "партнерство США в Европе".

"Есть четкие возможности для заключения партнерств (с восточноевропейскими союзниками, - "ИФ") и для потенциального размещения войск в странах Восточной Европы для того, чтобы усилить наши позиции и лучше отвечать нашим оборонным потребностям, особенно в отношении сдерживания российской агрессии в той части мира", - заявил Смит.

В августе министр обороны США Марк Эспер заявил, что вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конечном итоге преследуют цель усилить сдерживание России.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом, по его словам, передислокация направлена на "усиление сдерживания России и укрепление альянса".

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.

Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

Пентагон также хочет направить больше сил в страны Балтии и Польшу, сказал Эспер.

Между тем, когда Эспер говорит, что сокращение войск в Германии направлено на то, чтобы активизировать "стратегическую гибкость", Трамп заявлял, что речь идет о "наказании" Берлина за то, что он выделяет недостаточно средств на цели обороны.

Теги: #сша #россия #войска #европа
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