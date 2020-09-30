Главный санврач обратится к мэру Киева с инициативой организовать продажу масок на входе на станциях метрополитена

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен обратиться к мэру Киева Виталию Кличко с инициативой организовать продажу масок на входе на станции метрополитена.

"Давайте обратимся к Виталию Кличко и скажу: почему коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" не поставило за три-четыре месяца киоски по продаже масок на входе в метрополитен? Я лично сделаю предписание главного санитарного врача мэру города и завтра опубликую его на официальной странице", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в среду, комментируя соответствующее предложение, озвученное одним из телезрителей в ходе прямого эфира.

При этом Ляшко отметил низкую готовность местных властей увеличивать парк коммунального транспорта, в частности, маршруток.