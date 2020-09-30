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21:20 30.09.2020

Представитель ОБСЕ прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороны режима конфиденциальности, делегация Украины поддержала эту позицию - источник

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Представитель ОБСЕ прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороны режима конфиденциальности, делегация Украины поддержала эту позицию - источник

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала позицию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, которая была вынуждена приостановить заседание в среду в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу.

      "Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", - отметил собеседник агентства.

      По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

      Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

      "При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", - указал собеседник агентства.

Теги: #конфиденциальность #ткг #обсе
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