В Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них 42 ликвидированы

В Луганской области в среду зафиксировано 85 пожаров, из которых 42 уже ликвидировано, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на слова Гайдая, заработал круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров в регионе.

"Глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что сейчас в Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано - 42. На месте работают спасатели ГУ ГСЧС, в частности, Кряковци, Трехизбенке, Муратов и Капитаново Новоайдарского района, селах Артема и Нижнетеплое Станично-Луганского района, Половинкино Старобельского района", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также на помощь спасателям области пришли коллеги из Харьковской и Донецкой областей, которые предоставили 35 единиц техники и личный состав.

Как сообщалось, в Луганской области в среду возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с.Кряковка и с.Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС, основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.