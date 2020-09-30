Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе, если армянские силы уйдут из региона - Алиев

Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, боевые действия в Карабахе прекратятся, если армянские войска полностью выйдут из региона, заявил президент Ильхам Алиев в среду.

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", - сказал Алиев в среду на встрече с ранеными в боевых действиях.

"Это условие в силе и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что единственной причиной, по которой Азербайджан был верен переговорам, - это надежда.

"Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако, я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - отметил Алиев.

В настоящее время ведутся интенсивные бои в различных направлениях линия фронта.

Алиев добавил, что в ходе четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время находились под контролем противника.

Алиев сказал также о росте потерь среди мирного населения Азербайджана. По его словам, по состоянию на вчерашнее утро погибли 10 мирных жителей. "По информации, предоставленной мне сегодня утром, число убитых мирных жителей достигло 13-ти", - отметил он.

Ожесточенные бои продолжаются в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, есть потери в живой силе и технике с обеих сторон. Армения заявила об участии Турции в конфликте на стороне Азербайджана.