СБУ блокировала каналы распространения деструктивного контента из РФ и "ДНР" накануне местных выборов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой "ДНР" деструктивной информации с использованием "ботоферм" в преддверии местных выборов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований.

"По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интерне" в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране. Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории Украины. Отмечается, что оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы.

В ходе обысков в Киеве и Донецкой области оперативники изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, 8 тыс. SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности Украины.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой "ДНР" и РФ. Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.