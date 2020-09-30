Суд признал антикоррупционера Шабунина виновным в коррупции

Печерский райсуд Киева признал руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Соответствующее решение судья Белоцерковец О.А. вынес в среду, 30 сентября.

«Установлено, что Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) несвоевременно, без уважительных причин, подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год и нарушил требования закона Украины «О предотвращении коррупции», - говорится в решении.

Протокол о соответствующем правонарушении был составлен сотрудниками Нацполиции и передан в суд 7 августа 2020 года.

Суд признал В.Шабунина виновным и наложил взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.