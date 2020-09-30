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14:12 30.09.2020

Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

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Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

 Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным крупным объектам - путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. И на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры. Эти объекты практически готовы", - сказал Кличко в среду в ходе онлайн пресс-конференции, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По его словам, в настоящее время там завершают установку ограждения и настраивают систему освещения.

Мэр подчеркнул, что пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов, так как их ни разу не ремонтировали, хотя они построены более 30 лет назад.

Кличко также рассказал, что на этих объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию, уложили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию 5 лет.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил городской голова.

Он напомнил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов, что составляет более 1000 километров дорог.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте сделали средний ремонт. То есть в целом обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился более комфортным и красивым", - подытожил Кличко.

Теги: #киев #кличко #путепроводы
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