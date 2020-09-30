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11:51 30.09.2020

Показания выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта помогли восстановить события, предшествующие трагедии - ГБР

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Показания выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта помогли восстановить события, предшествующие трагедии - ГБР

Показания выжившего в крушении самолёта курсанта помогли следствию установить события, предшествующие трагедии, в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших, отмечают в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека.. Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", - рассказал в среду журналистам в Киеве руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лёшенко.

Он отметил, что показания выжившего курсанта имеют большое значение для следствия.

"Он у нас основной свидетель", - добавил руководитель управления.

Лёшенко отметил, что показания этого человека позволили следствию установить события, которые предшествовали катастрофе.

"В настоящее время мы не можем разглашать их", - добавил он.

По словам руководителя ГСУ ГБР Максима Борчаковского, по состоянию на сегодняшний день допрошено более 50 человек, назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, отобраны биологические образцы у всех потерпевших (родственников) и погибших для идентификации тел.

"Назначено 27, а потом ещё дополнительно 5 экспертиз ДНК", - рассказал он.

Также Борчаковский сообщил, что в командовании Воздушных сил, в Харьковском университете и в воинской части, где тоже непосредственно проводились полеты, изъят массив документов относительно планирования, организации и проведения полетов. Эти документы анализируются следователями совместно со специалистами комиссии Минобороны.

Говоря о версиях авиакатастрофы, он отметил, что основных в настоящее время четыре: технические неисправности, ненадлежащие выполнение служебных обязанностей экипажем, руководством полетов, ненадлежащий ремонт и обслуживание самолёта.

Борчаковский сообщил, что для проведения объективного расследования проводится техническое расследование. "На основании заключений технического расследования будут уточнены версии, а также назначены соответствующая комплексная военно-комиссионная экспертиза. Сейчас решается вопрос о назначении взрывотехнической экспертизы, после ее проведения мы будем тоже уточнять наши версии", - пояснил руководитель ГСУ ГБР.

Рассказывая о расшифровке бортовых самописцев, он уточнил, что первый самописец дает информацию о радиообмене между командировки экипажа и экипажем непосредственно, а также группой руководства полетов, а второй черный ящик отвечает за показатели всех узлов и агрегатов во время полета. "Чтобы объективно оценить, необходимо сопоставить (данные обоих самописцев - ИФ). В настоящее время расшифровка показателей требует определенного времени и проводится специалистами главной инспекции Минобороны", - сказал Борчаковский.

Начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок в свою очередь прокомментировал материалы следствия о действий диспетчера. "После выявления неиправности на борту самолета, был запрос на посадку. Диспетчер сопровождал эту посадку... В этот день осуществлялись и другие полеты... Была осуществлена посадка самолёта, который шел первым, а наш самолёт - уже в минуту была задержка", - рассказал он.

По словам Приймачка, свидетели пояснили следствию, что в военной авиации, в отличие от гражданской, нет алгоритма, кто должен садиться первым в такой ситуации. "Этой минуте как раз будет даваться оценка в ходе досудебного расследования", - добавил он.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им.Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

Теги: #гбр #чугуев #ан26 #авиакатастрофа
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