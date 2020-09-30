Зеленский соболезнует в связи со смертью эмира Кувейта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью Эмира Кувейта Шейха Сабаха, сообщается в Twitter главы государства.

"С сожалением узнал о смерти Эмира Кувейта Шейха Сабаха - выдающегося деятеля, дипломата и мецената, который посвятил жизнь служению народу, государству и развитию единого Арабского мира на основе справедливости, равенства и безопасности. Разделяем скорбь Кувейта", - написал Зеленский.

Как сообщалось, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года во вторник в США, где он находился на реабилитации после операции. В тот же день наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении, был провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны.