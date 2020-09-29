В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет

В Украине в настоящее время эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций, в том числе 24 экземпляра в гражданской авиации и 29 экземпляров в государственной авиации, сообщило ГП "Антонов" на своей странице в Facebook во вторник.

По информации компании, самому старому из самолетов 48 лет и пять месяцев (1972 г. в.), самому молодому - 35 лет и один месяц (1985 г.)

"Антонов" отмечает, что на большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов.

Регламент предусматривает выполнение таких видов технического обслуживания как: оперативное техническое обслуживание; периодическое техническое обслуживание; техническое обслуживание при хранении самолета; сезонное техническое обслуживание; специальное техническое обслуживание.

"ГП "Антонов" как разработчик выполняет работы по оценке техсостояния самолетов с целью решения для возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что специалисты предприятия постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, пока их не заменят на более современные машины.

"ГП "Антонов" разработало средний военно-транспортный самолет Ан-178 и готов к его поставке. Этот новый самолет с современным бортовым оборудованием соответствует требованиям ВСУ и может заменить Ан-26, в том числе для подготовки курсантов. Предприятие начало работы над новым военно-транспортным самолетом Ан-188, который придет на замену Ил-76, срок службы которых заканчивается в 2035 году", - добавили в ГП "Антонов".