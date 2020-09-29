Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольд Фокин обещает поднять на заседании группы вопрос получения пенсий гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории Донбасса.

"Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе", - сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник в Киеве.

По словам первого заместителя главы украинской делегация в ТКГ, альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует, "хотя очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ".

Фокин также рассказал о своей позиции к вопросу об амнистии. "Амнистия должна быть общей и только тогда в ней есть какой-то смысл, потому что она деморализует противника. Она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней", – сказал он.

Фокин отметил, что членам украинской делегации в ТКГ было бы легче работать, если бы Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о местных выборах и назначила выборы в 18 ОТГ на подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского "никогда вживую не видел", а отвечая на вопрос, работает ли глава офиса президента Андрей Ермак с членами украинской делегации, сказал: "Да, работает".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Фокин ход заседания записывал на диктофон, чтобы "не перекручивали его слова и мысли".

Ранее профильный комитет заслушал позицию Фокина в связи с его высказываниями в СМИ, которые вызвали общественный резонанс.