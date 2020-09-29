Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

Главы регионов ФРГ во вторник на совещании с канцлером Ангелой Меркель решили в связи с ростом числа заражений коронавирусом ограничить частные общественные мероприятия до 50 человек.

"Мы сформулировали это как настоятельную рекомендацию", - сообщила канцлер по итогам встречи.

Ограничение будет вводиться в том случае, если в земельном округе за семь дней на 100 тыс. человек рост заражения коронавирусом составил 35 человек.

Меркель сообщила, что будет введен новый штраф для нарушителей ограничительных мер в связи с коронавирусом.

В настоящее время в Германии все посетители ресторанов должны оставлять свои полные контактные данные, включая адрес и мобильный телефон. В Гамбурге в одном из кафе была зафиксирована вспышка заболевания, после этого выяснилось, что посетители кафе указывали фальшивые данные и выдуманные имена. Это не позволило проинформировать их о вспышке коронавируса. Теперь таких нарушителей смогут штрафовать на сумму до 50 евро, пока, однако, не до конца понятно, как именно нарушение будет проверяться и фиксироваться.