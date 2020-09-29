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12:12 29.09.2020

Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

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Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине, составила 50,4%, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения во вторник данных.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ривненской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тыс. населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Теги: #коронавирус
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