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10:51 29.09.2020

В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

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В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

В Киеве еще у 416 жителей обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID -19, четверо заболевших скончались, 48 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них - 38 детей. 4 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что в целом на сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В частности, заболели: 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года; 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет; 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели, в том числе, 11 медиков.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева", - написал мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 71, в Шевченковском районе - 55 и в Дарницком районе - 52 случая.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 627 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 797 человек, 69 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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