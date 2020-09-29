События

10:48 29.09.2020

Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

1 мин читать
Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

Правительство Украины изменило правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина.

Согласно правилам, иностранцам разрешен въезд в Украину только при наличии страхового полиса, а самоизоляции подлежат лица, прибывшие из государства или являющихся гражданами (подданными) государств с высоким распространением COVID-19, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера, 28 сентября 2020 года, постановлением Кабинета министров Украины №888 внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия. В частности, правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

Теги: #коронавирус #граница #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 29.09.2020
Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

10:51 29.09.2020
В ВСУ за сутки 32 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 32 новых случая заболевания COVID-19

10:51 29.09.2020
В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

09:53 29.09.2020
"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

09:10 29.09.2020
В Украине 3627 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 69 новых жертв вируса, 1 797 выздоровели

В Украине 3627 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 69 новых жертв вируса, 1 797 выздоровели

07:35 29.09.2020
Демократы США предложили обновленную версию законопроекта о финпомощи в условиях пандемии на $2,2 трлн

Демократы США предложили обновленную версию законопроекта о финпомощи в условиях пандемии на $2,2 трлн

00:15 29.09.2020
США ждет рост показателей инфицирования коронавирусом - вице-президент Пенс

США ждет рост показателей инфицирования коронавирусом - вице-президент Пенс

16:25 28.09.2020
У Борислава Березы подтвержден коронавирус

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

16:17 28.09.2020
У Борислава Березы подтвержден коронавирус

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

15:39 28.09.2020
Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса – Кличко

Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 3627 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 69 новых жертв вируса, 1 797 выздоровели

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд

CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро в понедельник вечером - полиция

"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

Затраты на поездки президента за границу и по Украине в 2020г в 2-3 раза меньше, чем в 2016-2018гг - Госуправделами

Украина ожидает только оправдательного приговора по делу Маркива

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов, может предоставить отчетность

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Пиротехники ГСЧС уничтожили 27 боеприпасов времен Второй мировой войны

СБ ООН соберется на встречу по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА