Авиакомпания SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов в случае развития конфликта с Азербайджаном

Авиакомпания SkyUp (Киев) после консультаций с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев - Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании в понедельник.

В SkyUp, в частности, отмечают, что в настоящее время, согласно информации от официальных источников, никаких преград для авиасообщения нет. Более того, государственные органы просят продолжить выполнение рейсов, чтобы поддерживать регулярное авиасообщение между двумя странами.

"Авиакомпания постоянно получает оперативные данные Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Республике Армения, Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении и посольства Украины в Армении, а также авиационных контролирующих органов обеих стран и диспетчерских служб, аэропорта Звартноц (Ереван, Армения). Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут вполне безопасный, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны", - заявили в авиакомпании.

При этом в SkyUp добавили, что поскольку ситуация развивается, компания продолжает постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время полета.

Авиакомпания рекомендует пассажирам, которые планируют лететь из Киева в Ереван или в обратном направлении, проверять заявления на сайте Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Республике Армения, министерства иностранных дел Армении, посольства Республики Армения в Украине.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.