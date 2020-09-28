Минцифры и ПРООН запускают онлайн-хакатон "Безопасные сообщества" с грантами до $30 тыс.

Онлайн-хакатон Hack for Locals 2.0: "Безопасные сообщества" (Safer Communities Hackathon) организован в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, платформой карьерного развития Happy Monday и агентством инноваций Center42.

Как отмечается в сообщении на сайте Минцифры, финансовую поддержку хакатона обеспечивают Европейский Союз, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Швейцарии и Швеции.

"Три лучших проекта получат грант на реализацию идей от Программы ООН по восстановлению и развитию мира (сумма гранта составляет от $3 тыс. до $30 тыс. в зависимости от идеи и географии проекта), поддержку в составлении грантовой заявки, менторскую помощь от организаторов и другие ценные призы от партнеров", - отмечается в сообщении.

Идея проекта должна соответствовать одному из направлений:

- Цифровая безопасность и цифровая грамотность;

- Инклюзивные услуги по безопасности для каждого;

- Координация деятельности между различными поставщиками услуг по безопасности и общинами;

- Реагирование на кризисы и возможности раннего предупреждения / оповещения;

- Общественная безопасность на основе фактических данных (open data).

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.