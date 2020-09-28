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15:07 28.09.2020

Залог для человека, укравшего имущество, должен быть не меньше стоимости имущества, предлагают в Нацполиции

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Залог для человека, укравшего имущество, должен быть не меньше стоимости имущества, предлагают в Нацполиции

 В Национальной полиции Украины считают целесообразным введение законодательных изменений, которые бы устанавливали сумму залога человеку, подозреваемому в краже имущества, на уровне не меньше стоимости украденного имущества.

"Сейчас наше предложение по законодательным изменениям будет касаться внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно залога за совершение всех имущественных преступлений", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

По его словам, следует предусмотреть также вопрос спецсчетов, чтобы был механизм возмещения убытков потерпевшим.

Теги: #залог #нацполиция #кража
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