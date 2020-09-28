СМИ обвиняют Трампа в уклонении от уплаты налогов, он отрицает обвинения

Президент США Дональд Трамп назвал ложными утверждения издания The New York Times о том, что он в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налога по $750.

"Это абсолютно ложные сведения", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос, какую сумму он уплатил в качестве налога, он заявил, что заплатил "очень много" и намерен раскрыть эту информацию после того, как она пройдет проверку в налоговой службе США.

"Я заплатил много, и также я заплатил большой подоходный налог. Все это будет раскрыто. Все это будет обнародовано", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что этой статьей о нем журналисты New York Times хотели перед выборами "создать небольшую историю".

Газета The New York Times на минувших выходных опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налога лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.

Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил газете, что "большинство фактов, если не все, неточные".

"За последнее десятилетие президент Трамп выплатил десятки миллионов долларов личных налогов федеральному правительству, включая миллионы с тех пор, как выдвинул свою кандидатуру в 2015 году", - заявил он.

Предвыборный штаб соперника Трампа по предвыборной гонке Джо Байдена уже выпустил собственный ролик на основании информации газеты. В нем утверждается, что по данным на 2019 год, американский учитель заплатил налог в размере $7239, пожарный - $5283, медсестра - $10216, в то время как Дональд Трамп (без указания даты) - $750.

Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.