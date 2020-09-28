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10:39 28.09.2020

Полиция за сутки открыла семь уголовных производств за нарушения избирательного процесса в Украине

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Полиция за сутки открыла семь уголовных производств за нарушения избирательного процесса в Украине

 Украинские полицейские за минувшие сутки (27 сентября) начали семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщила в понедельник Национальная полиция Украины на странице в соцсети Facebook, всего в течение суток поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 12, по 10 - в Киеве и Черновицкой области, в Донецкой - 5, в Херсонской - 3.

Всего с начала избирательного процесса (с 5 сентября) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 55 - связанные с избирательным процессом.

Составлено 114 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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