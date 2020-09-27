Минобороны Армении заявило об участии наемников в боях на стороне Азербайджана и вмешательстве Турции

Армянская сторона располагает фактами об участии наемников в боях против Карабаха со стороны Азербайджана, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Отвечая на вопрос о данных об участии сирийских наемников в боях против непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Ованнисян заявил: "Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения".

"Это уже факты, не вызывающие сомнения. О наемниках на сто процентов сейчас утверждать не буду, но соответствующие данные собираются и обрабатываются", - отметил он.