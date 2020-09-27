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20:13 27.09.2020

Минобороны Армении заявляет о потерях противника 200 убитыми в Карабахе

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Минобороны Армении заявляет о потерях противника 200 убитыми в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в воскресенье.

"По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников", - сказал Ованнисян на брифинге.

По его словам, из почти 100 раненых армянских военных состояние 90 нормальное, остальные доставлены в военный госпиталь в Ереван.

Теги: #противник #потери #минобороны #армения
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