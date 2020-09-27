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20:00 27.09.2020

МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

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МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван", - сообщается на странице МАУ "Fly UIA" в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Сообщается, что соответствующее решение приняли после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга. Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса, который должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00, и даст им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Кроме того, рейсы МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября 2020 года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

"Безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании МАУ", - подчеркнули в авиакомпании.

 

Теги: #мау #рейсы #отмена #украина #ереван
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