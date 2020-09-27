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15:39 27.09.2020

Проблемы с мобильным интернетом начались в Минске

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Проблемы с мобильным интернетом начались в Минске

В Минске, где в воскресенье проходит акция протеста оппозиции, начались перебои с интернетом, один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении мобильного оператора А1 в воскресенье.

По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

Теги: #протест #беларусь
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